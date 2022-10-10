SON DAKİKA: Bakan Nebati: Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tek haneye gerileyen Ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.