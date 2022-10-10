ECB üyesinden sert faiz artırımı mesajı

"EN AZ 2 BÜYÜK FAİZ ARTIŞI DAHA YAPILMASI GEREKİYOR"

Knot Amsterdam'da bugün yaptığı sunumda "Bunun için en az 2 büyük faiz artışı daha yapılması gerekiyor" diye konuştu. Knot bilanço daraltılmasının 2023'ten önce başlamasını beklemediğini ifade etti.

ECB borçlanma faizlerini temmuzda artırmaya başlamış ve toplam 125 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Bölge ekonomisindeki kötüleşme nedeniyle 27 Ekim toplantısında da bankanın 75 baz puanlık artış yapması bekleniyor.

Knot enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönene dek ECB'nin faiz artışlarına devam edeceğini söyledi.