Apara Haberler Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:40

Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı’na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 11-14 Ekim'de Washington’da gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak. Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
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