AB Rusya’nın ardından Çin’e bağımlılıktan da kurtulmak istiyor

NADİR ELEMENTLER

Avrupa'nın güneş ve rüzgar gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklardan ürettiği her kilovatsaat elektriğin iklim ve enerji bağımsızlığı için olumlu olduğunu ifade eden von der Leyen, yenilenebilir kaynakların genellikle kıt ham maddelere bağlı olduğunu vurguladı.

"Avrupa'nın nadir toprak elementlerine olan talebi 2030 yılına kadar 5 kat artacak" diyen von der Leyen, Çin'in nadir toprak elementi pazarına hakim olduğunu söyledi.

Von der Leyen, petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, "Çin'le aynı bağımlılığa düşmekten kaçınmalıyız" dedi.

Bu nedenle "Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası" üzerinde çalıştıklarını bildiren von der Leyen, bu alandaki tedarik zincirlerini güvenilir ortaklarla çeşitlendirmeyi planladıklarını kaydetti.