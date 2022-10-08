Başkan Erdoğan: Refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Başbakan Erdoğan törende şu ifadelere yer verdi:
"KÜRESEL EKONOMİLERİN AKTÖRLERİ BİZİM UYGULADIĞIMIZ EKONOMİ PROGRAMINI TAVSİYE EDEN AÇIKLAMALAR YAPMAYA BAŞLADI"
"Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer rol oynuyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.
En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.
Her gün yeni bir projeyle, müjdeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz, konutlar inşa ediyoruz.
"DOĞAL GAZLA BERABER TÜRKİYE'NİN NEREYE VARACAĞINI ANLAYIN"
Şurada Karadeniz'de ah ah, sondaj gemilerimiz var mı? Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede sondaj gemisi? Şimdi var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlarla beraber şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.
Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü haline gelen reformları açıklıyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun, insanlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.
"YAYGARACI VE FIRSATÇILARA MEYDANI BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ"
İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Yaygaracı ve fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız.
Vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadeleyle terör örgütlerini çökerttik. Yaylalarda vatandaşım pikniklerini yapabiliyor. Şimdi Güney Doğu ve Doğu'da vatandaşım gece 12'lere kadar sokakta.
Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk.
"REFAH KAYIPLARINI TELAFİ EDECEK ADIMLAR ATACAĞIZ"
Sadece bununla kalmıyor Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp İstanbul'a gitmesin. Profesörlerimiz doçentlerimiz Iğdır'a Ağrı'ya Muş'a gitsin, yavrularımızı oralarda yetiştirsinler. Oralarda birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye.
Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.
FAİZ MESAJI
Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz."