Başkan Erdoğan: Refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Başbakan Erdoğan törende şu ifadelere yer verdi:

"KÜRESEL EKONOMİLERİN AKTÖRLERİ BİZİM UYGULADIĞIMIZ EKONOMİ PROGRAMINI TAVSİYE EDEN AÇIKLAMALAR YAPMAYA BAŞLADI"

"Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer rol oynuyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

Her gün yeni bir projeyle, müjdeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz, konutlar inşa ediyoruz.