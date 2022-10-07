Apara Haberler IMF 2023 yılı için küresel büyüme tahminini düşürdü
Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:19 Son Güncelleme: 7.10.2022 10:23

IMF 2023 yılı için küresel büyüme tahminini düşürdü

IMF 2023 yılı için küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, resesyon ve mali istikrarsızlık risklerinin arttığına işaret ederek, önümüzdeki hafta 2023 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'un altına indireceklerini söyledi.

IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve tüm kıtalarda yaşanan iklim felaketlerinin yarattığı şokların küresel ekonomik manzarayı "kötümser" hale getirdiğini, durumun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Georgetown Üniversitesi'nde konuşan Georgieva, "Küresel ekonomide görece öngörülebilirlikten daha kırılgan, daha belirsiz, ekonomik çalkantının, jeopolitik yüzleşmelerin, daha sık ve yıkıcı doğal afetlerin olduğu bir dünyaya doğru büyük bir kayma yaşıyoruz" dedi.

Georgieva, küresel kurallara bağlılıkla, düşük faizle ve düşük enflasyon oranıyla tanımlanan eski düzenin yerini "her ülkenin çok daha kolaylıkla ve sıklıkla raydan çıkabileceği" bir düzene bırakmaya başladığını kaydetti.

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IMF 2023 yılı için küresel büyüme tahminini düşürdü
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