Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini yükseltti

OPEC+'nın üretim kısıntısını Aralık 2023'e kadar devam ettirmesi halinde bunun Brent petrolü için fiyat tahminlerini 25 dolar/varil artıracağını belirten Goldman Sachs, stokların hızla azalması ile fiyat artışlarının daha yüksek olması potansiyeli bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, 2022 yılı için Brent petrolü fiyat tahminin 99 dolar/varilden 104 dolar/varile çıkarırken, 2023 beklentisini de 108 dolar/varilden 110 dolar/varile revize etti.

Brent petrolü için 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek tahminlerini 10'ar dolar artıran Goldman Sachs, tahminlerini sırasıyla 110 ve 115 dolar/varil olarak açıkladı.