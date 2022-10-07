FED’in şahin tutumu eleştiriliyor

Salgın ve savaş gibi enflasyonda arızi faktörlerin öne çıktığı bir süreçte oldukça "şahin" bir duruş benimseyen Fed, bu yılın başından itibaren faiz oranlarını kademeli yükseltti.

Bu anlamda ilk aksiyonunu 16 Mart'taki toplantısında alan Banka, 3 yılı aşkın sürenin ardından 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fon oranını 0,25-0,50 bandına çıkardı.

Banka, bundan sonraki süreçte gerek sözle yönlendirmeleri gerekse attığı adımlara rağmen enflasyonist baskıların sürmesi karşısında giderek şahinleşti. Bu kapsamda faiz artırım büyüklüğünde de şahinleşen Banka, federal fon oranını mayısta 50 baz puan, haziran, temmuz ve eylülde ise 75'er baz puan yükseltti.

Böylece federal fon oranı 2008'den bu yana en yüksek seviye olan 3,00-3,25 bandına ulaşırken, Banka'nın son toplantısında yetkililerin gelecek dönem projeksiyonları agresif faiz artırımlarının devam edeceğini ortaya koydu.

Federal fonlama oranının yıl sonu için yüzde 4,4 ve 2023 için yüzde 4,6 düzeyinde gerçekleşeceğine işaret eden projeksiyonlar, kasım ve aralık aylarında en az 125 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini gündeme getirdi. Mevcut durumda piyasalarda Banka'nın yılın son iki toplantısında 75'er baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek ihtimal veriliyor.