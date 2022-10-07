Apara Haberler Fed üyesi Waller: Enflasyon ile mücadelede agresif faiz artırımlarının devamına ihtiyaç var
Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:51

Fed üyesi Waller: Enflasyon ile mücadelede agresif faiz artırımlarının devamına ihtiyaç var

Fed üyesi Waller: Enflasyon ile mücadelede agresif faiz artırımlarının devamına ihtiyaç var

Fed Yönetim Kurulu üyesi Chistopher Waller, inatçı şekilde yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faiz oranlarını gelecek yılın ilk çeyreğine kadar artırmaya devam etmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Enflasyon FOMC'nin belirlediği yüzde 2 hedefinden çok uzakta ve çabuk bir şekilde düşmesi muhtemel değil" diye konuşan Fed Yönetim Kurulu üyesi Chistopher Waller, bu kadar yüksek enflasyon karşısında Fed üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıda ortaya koydukları tahminlerden daha yavaş bir faiz artırımına destek vermeyeceğini vurguladı.

Fed'in agresif faiz artırımları sonrasında artan piyasa oynaklığının sonucunda gelişebilecek finansal istikrar endişeleri nedeniyle faiz artırımlarına yavaşlatabileceği veya ara verebileceği spekülasyonlarını reddeden Waller, "Net bir şekilde söylemeliyim kifaiz artırımlarının yavaşlatılması veya durdurulması çok olası bir gelişme olduğunu düşündüğüm veya inandığım bir şey değil. Enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair işaret görene kadar faiz artırımlarına ara vermeyeceğiz" dedi.

Waller ayrıca, ekonomide bir yumuşak inişin bayarılması olasılığı bulunduğunu düşündüğünü de söyledi.

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Fed üyesi Waller: Enflasyon ile mücadelede agresif faiz artırımlarının devamına ihtiyaç var
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