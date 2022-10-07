Fed Üyesi Cook: Enflasyonist psikoloji oluşmaması için agresif faiz artırımı gerekliydi

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, "Geçtiğimiz 3 toplantıda da önden yüklemeli politikayı destekledim. Yüksek enflasyon bu önden yüklemeli faiz artırımlarını gerektirdi ve enflasyonu yüksek tutabilecek potansiyel psikolojinin yerleşmesini engelledi" dedi.

Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için faiz artırımlarına devam edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cook, sınırlayıcı bir politika faizine ulaşıldığında bir süre o seviyelerde kalınacağını da vurguladı.

Cook, "Benim odak noktam enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek. Sınırlayıcı politikayı enflasyonun yüzde 2 patikasında olduğuna güvenene kadar devam ettirmek gerekli. Enflasyon çok yüksek ve işimiz bitene kadar faizleri yüksek tutacağız" dedi.

Fed bilançosundaki küçülmenin "doğru yolda" olduğunu da belirten Cook, bunun Fed'in faiz politikasını tamamladığını savundu.