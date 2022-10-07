Apara Haberler Cleveland Fed Başkanı Mester: Tek odak noktamız enflasyonu düşürmek olmalı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:04

Cleveland Fed Başkanı Mester: Tek odak noktamız enflasyonu düşürmek olmalı

Cleveland Fed Başkanı Mester: Tek odak noktamız enflasyonu düşürmek olmalı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in tek odak noktasının enflasyonu düşürmek olması gerektiğini söyledi.

Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle ABD'de işsizlik oranının bir miktar yükselmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Ancak bu Fed'in birinci görevi olan enflasyon ile mücadelesini durdurmayacak" dedi.

"Sadece enflasyona odaklanmalıyız" diye konuşan Mester, "Eğer sağlıklı şartlara yeniden sahip olmak istiyorsak, bu yapmamız gereken şey. Fed, enflasyon hedefine ulaşmak için elindeki araçları kullanacak. Hedefe ulaşmak için mali politikanın sıkılaşması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında enflasyonu aşağı getirmenin biraz zaman alacağını da belirten Mester, Fed'in gelecek yıl faizleri indirme noktasında olmayacağını da savundu.

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Cleveland Fed Başkanı Mester: Tek odak noktamız enflasyonu düşürmek olmalı
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