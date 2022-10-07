Citigroup küresel hisse senetlerinde gelecek yıl için yükseliş potansiyeli görüyor

Citigroup stratejistleri yaptıkları değerlendirmede, gelişmekte olan piyasaları da içeren MSCI AC Dünya Endeksi'nin 30 Eylül'de görülen 679 puandan 2023 sonuna kadar 780 puana toparlanacağını öngördüler.

ABD hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesini devam ettiren Citigroup stratejistleri, güçlü ABD dolarının bu hisse senetlerinin göreceli performansını artırmaya devam edeceğini savundular.

Gelişmekte olan piyasalar için ise "nötr" tavsiyesini sürdüren Citigroup, İngiliz hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesini tekrarladı.

Citigroup ayrıca küresel bilgi teknolojileri sektörü için "ağırlığını artır" tavsiyesi verdi.