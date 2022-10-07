Çin’in döviz rezervi gerilemeye rağmen beklentilerin üzerinde kaldı

Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre, Eylül sonunda rezervler 25,9 milyar dolar düşüşle 3 trilyon 29 milyar dolar oldu. Ağustos sonunda 3 trilyon 55 milyar dolar olan rezervlerin 3 trilyon dolara gerilemesi bekleniyordu.

Çin'in döviz piyasaları düzenleyici Başkan Yardımcısı Wang Chunying, düşüşün döviz kuru değişiklikleri ve küresel varlık fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle olduğunu belirtti.

Aynı dönemde Çin'in elindeki altın rezervleri 62,64 milyon ons olarak korundu.

Altın rezervlerinin parasal değeri 132,2 milyar dolardan 130,8 milyar dolara geriledi.