ABD’nin OPEC+’ya yaptırım hazırlıkları hızlandı

Petrol Üreticisi ve İhracatçısı Kartellere Hayır (NOPEC) olarak adlandırılan tasarıya destek veren senatörlerin sayısı artmaya başladı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Suudi Arabistan'ın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmesine yardımı Amerikalılar tarafından unutulmayacak. NOPEC tasarısı dahil olmak üzere tüm yasama araçlarını değerlendiriyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Senator Chuck Grassley'in de destek verdiği NOPEC, Mayıs ayında Senato Adalet Komitesi'nden geçmişti.

NOPEC Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden mevcut hali ile geçtiği ve Başkan Biden tarafından imzalandığı takdirde ABD anti-tekel yasasının OPEC+ üyelerini ve ulusal petrol şirketlerini ABD yasalarından koruyan egemenlik hakkı bağışıklığı ortadan kalkacak.