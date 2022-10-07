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Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:24

ABD'nin OPEC+'ya yaptırım hazırlıkları hızlandı

ABD’nin OPEC+’ya yaptırım hazırlıkları hızlandı

Biden yönetiminin üretimin yüksek tutulması yönündeki girişimlerine rağmen Kasım ayından itibaren üretimi 2 milyon varil/gün kısma kararı alan OPEC+'ya baskı için ABD Senatosu'nda yasa tasarısı hazırlıkları hızlandı.

Petrol Üreticisi ve İhracatçısı Kartellere Hayır (NOPEC) olarak adlandırılan tasarıya destek veren senatörlerin sayısı artmaya başladı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Suudi Arabistan'ın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmesine yardımı Amerikalılar tarafından unutulmayacak. NOPEC tasarısı dahil olmak üzere tüm yasama araçlarını değerlendiriyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Senator Chuck Grassley'in de destek verdiği NOPEC, Mayıs ayında Senato Adalet Komitesi'nden geçmişti.

NOPEC Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden mevcut hali ile geçtiği ve Başkan Biden tarafından imzalandığı takdirde ABD anti-tekel yasasının OPEC+ üyelerini ve ulusal petrol şirketlerini ABD yasalarından koruyan egemenlik hakkı bağışıklığı ortadan kalkacak.

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ABD'nin OPEC+'ya yaptırım hazırlıkları hızlandı
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