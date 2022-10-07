Apara Haberler ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:37 Son Güncelleme: 7.10.2022 15:40

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam Eylül’de tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de güçlü ancak daha ılımlı artışını sürdürdü. İşsizlik oranı da gerileyerek istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam geçen ay 263 bin arttı. Bu, Nisan 2021'den beri en düşük aylık artış oldu. İşsizlik oranı yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5 ile tahminlere paralel arttı. Son 2 ayın tarım dışı istihdam verisi 11 bin yukarı yönlü revize edildi.

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ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı
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