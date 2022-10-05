Bakan Dönmez: Bor karbür tesisimizi bu yılın sonunda devreye alacağız

"LİTYUM İHTİYACIMIZIN YARISINDAN FAZLASINI ARTIK YERLİ ÜRETİMLE KARŞILAYACAĞIZ"

Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız.

Yerli kömürden hidrojen üretimi ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan biri, şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içerisinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız.