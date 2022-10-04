Apara Haberler Rus petrolüne fiyat sınırı gelişmekte olan piyasalara 160 milyar dolar tasarruf ettirebilir
Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:56

Rus petrolüne fiyat sınırı gelişmekte olan piyasalara 160 milyar dolar tasarruf ettirebilir

Rus petrolüne fiyat sınırı gelişmekte olan piyasalara 160 milyar dolar tasarruf ettirebilir

G7'nin Rusya'nın petrol ihracatına fiyat sınırı getirilmesi planı üzerinde çalışan ABD Hazine Bakanlığı, bu planın en büyük 50 gelişmekte olan ekonomi için yılda 160 milyar dolara varan tasarruf üretebileceğini öngördü.

Hazine Bakanlığı'nın IMF ve Dünya Bankası'nın gelecek hafta gerçekleştirilecek güz dönemi toplantıları öncesinde yaptığı ve gelecek haftalarda paylaşacağı analizlere göre, Rus petrolüne sınırlamanın istisnasız uygulanması halinde sağlanacak fiyat düşüşü gelişmekte olan ekonomiler için 160 milyar dolar tasarrufu getirecek.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı değerlendirmede, "Büyük bir belirsizlik bulunsa da, yapılan analizler fiyat sınırı uygulamasının 50 büyük gelişmekte olan ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin petrol ithalat harcamalarından yıllık yaklaşık 160 milyar dolar tasarruf edebileceklerini gösterdi. Bu, fiyat tavanı uygulamasından aralarında Çin, Hindistan ve diğer net petrol ithalatçısı gelişmekte olan piyasalarınbüyük fayda sağlayacakları anlamına geliyor" dedi.

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Rus petrolüne fiyat sınırı gelişmekte olan piyasalara 160 milyar dolar tasarruf ettirebilir
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