Apara Haberler OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:58

OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

OPEC+'nın üretimin 1 milyon varil/gün civarında kısılmasını tartışması beklenen 5 Ekim toplantısı yaklaşırken petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor.

ICE'de bu sabah Brent petrolünün varil fiyatı 54 cent artışla 89,40 dolar seviyesine yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 35 cent artışla 83,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "OPEC+ bugüne kadar piyasa üzerinde bu kadar fazla gücü sahip olmamıştı. Fiyatları desteklemek için ne gerekiyor ise yapabilecek durumdalar" değerlendirmesini yapıyorlar.

Brent petrolü için hedefin 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 91,30 dolar seviyesine doğru yukarı hareketin devam edeceğini öngörüyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz