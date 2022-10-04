OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

ICE'de bu sabah Brent petrolünün varil fiyatı 54 cent artışla 89,40 dolar seviyesine yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 35 cent artışla 83,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "OPEC+ bugüne kadar piyasa üzerinde bu kadar fazla gücü sahip olmamıştı. Fiyatları desteklemek için ne gerekiyor ise yapabilecek durumdalar" değerlendirmesini yapıyorlar.

Brent petrolü için hedefin 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 91,30 dolar seviyesine doğru yukarı hareketin devam edeceğini öngörüyorlar.