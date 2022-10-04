İngiltere orta vadeli bütçe planı açıklamasını öne çekecek

İngiliz hükümetinden kaynaklar da Bütçe Sorumluluk Ofisi ne kadar çabuk davranısa hükümetin de orta vadeli bütçe planını açıklamak konusunda o kadar hızlı davranacağını ifade ettiler.

Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Mel Stride, mali planın açıklanmasının öne çekilmesinin piyasaların yatışmasına ve faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının azalmasına yardım edeceğini savundu.