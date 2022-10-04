IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Küresel resesyondan doğru mali politikalar ile kaçınılabilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hükümetlerin mali politikalarının para politikasında sıkılaştırma ile tutarlı olmaları halinde küresel bir resesyondan kaçınılabileceğini, ancak gelecek yıl resesyona düşecek ülkeler olmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Para politikası sıkılaştırılırken, mali politikanın atıl duramayacağını belirten Georgieva, "Çünkü yaşam maliyeti krizi toplumsal kesimleri dramatik şekilde vuruyor" dedi.

Merkez bankalarının kararlı şekilde hareket etmelerine ihtiyaç olduğunu belirten Georgieva, "Çünkü, enflasyon çok inatçı. Bu büyüme için kötü ve yoksul insanlar için çok kötü. Enflasyon yoksullara yönelik bir vergi" ifadelerini kullandı.

Mali politikaların ayrım yapmadan herkes için enerji fiyatlarını bastırarak ve desteklemeler sağlayarak para politikasının amaçlarına aykırı hareket ettiklerini de savunan Georgieva, "Para politikası frene basarken, mali politika gaza basıyor" dedi.

Georgieva konuşmasında Fed'i politikalarında olağanüstü ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanına bulaşıcı etkilerinin bilincinde olmaya çağırırken, "Fed'in sorumluluğu çok yüksek" ifadelerini kullandı.