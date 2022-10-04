Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor

"2023 BİZİM YILIMIZ OLACAK"

Salgın döneminde küresel ticaret, bazı korumacı politikalar ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif yönde etkilense de, Eylül 2022 itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 252,6 milyar milyar dolar ile yeni bir rekor seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl Türkiye'nin yüzyılı olacak.

Son yıllarda, istihdamda, ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarı ve kazanımlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Söylediklerimiz birileri tarrafından manüpüle edilebilir.

Tüm olumsuz küresel koşullara rağmen, inançla ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen bazı çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar.

Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için, sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar.

Bu zevat, mevcut küresel gerçekler ve ülkemizin kendisine özgü koşullarını analiz edip milletimize somut projeler ortaya koymak bir yana; çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyor.