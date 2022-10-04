Goldman Sachs: ABD’de hane halkı 100 milyar dolarlık hisse senedi satabilir

Kostin, yüksek faiz oranlarının daha yavaş ekonomik büyüme ile bir araya gelmesinin ABD hisse senetlerinde satışı derinleştireceğini öngörürken, ABD ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 1,6'ya ve gelecek yıl yüzde 0,9'a yavaşlayacağını, bu yıl yüzde 3,6 olması beklenen işsizlik oranının 2023'te yüzde 4'e yükseleceğini tahmin ettiklerini de belirtti.

Kostin raporunda ayrıca, yatırım fonlarının 2023'te bu yıl için öngörülen 350 milyar dolardan daha az, yaklaşık 300 milyar dolar tutarında ABD hisse senedi satacaklarını da belirtti.