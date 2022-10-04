Fed’in yumuşayacağı beklentileri piyasalara pozitif yansıdı

ABD'de dün açıklanan imalat PMI verileri sonrasında Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif, şahin tutumunun yumuşayacağı beklentilerinin ortaya çıkması hisse senedi piyasalarına pozitif yansıdı.

ABD Hazine kağıdı getirilerindeki keskin düşüşlerin de etkisi ile dün Wall Street'te yaşanan yukarı hareket bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de yansımış durumda.

Fed'in Kasım'da bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından bu sabah vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre yüzde 0,9, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,28 artıda.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,76, FDAX yüzde 1,56 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1,50 yükseldi.