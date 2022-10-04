Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:00 Son Güncelleme: 4.10.2022 09:22

Bakır fiyatları, dolar zayıflarken tatil nedeniyle düşük işlem hacminde artış yaşadı

Londra'da bakır fiyatları, zayıf ekonomik verilerin ardından daha yumuşak doların desteği ile yükseldi, ancak Çin'de bir haftalık tatil nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.