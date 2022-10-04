Apara Haberler Bakır fiyatları, dolar zayıflarken tatil nedeniyle düşük işlem hacminde artış yaşadı
Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:00 Son Güncelleme: 4.10.2022 09:22

Bakır fiyatları, dolar zayıflarken tatil nedeniyle düşük işlem hacminde artış yaşadı

Bakır fiyatları, dolar zayıflarken tatil nedeniyle düşük işlem hacminde artış yaşadı

Londra'da bakır fiyatları, zayıf ekonomik verilerin ardından daha yumuşak doların desteği ile yükseldi, ancak Çin'de bir haftalık tatil nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 07.16'da %0,8 artarak 7.569,50 dolar/tona yükseldi. Alüminyum ise %1,1 artışla 2.244,50 dolar/tondan, çinko %1,1 düşüşle 2.927 dolar/tondan ve kalay %0,3 düşüşle 20.000 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, doların zayıflığı nedeniyle dün elde edilen kazançların korunduğunu belirterek ancak belirsizlikler, artan faizler ve Batı'nın sanayi faaliyetlerini yavaşlatması nedeniyle metal talebinin düşük olmasının beklendiğini kaydetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası tatil nedeniyle 7 Ekim'e kadar kapalı kalacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakır fiyatları, dolar zayıflarken tatil nedeniyle düşük işlem hacminde artış yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz