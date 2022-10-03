Fed’in faiz artırımları ASEAN ekonomilerini vurabilir

Ekonomistler, Fed'in agresif faiz artırımlarının devam ettiği ortamda Güneydoğu Asya'nın 5 büyük ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

Japon Ekonomik Araştırma Merkezi (JCER) ve Nikkei tarafından düzenlenen çeyrek dönem anketinde ekonomistler Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur için 2023 yılı GSYH büyüme beklentilerini Haziran ayındaki yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e indirdiler.

Endonezya için büyüme beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 4,9'a, Malezya için yüzde 4,6'dan yüzde 4,06'a, Filipinler için yüzde 5,6'dan yüzde 5,4'e, Tayland için yüzde 4,4'ten yüzde 3,7'ye ve Singapur için yüzde 3,5'ten yüzde 2,2'ye revize edildi.