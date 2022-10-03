Credit Suisse, S&P 500 için 2022 yıl sonu hedefini düşürdü

Credit Suisse, S&P 500 için tahminlerini 2022-2024 döneminde hisse başına ortalama karların sırasıyla 227, 230 ve 240 dolar olacağı beklentilerine dayandıran, karları 2022, 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 8,4, 1,3 ve 4,3 artacağını tahmin etti.

Credit Suisse'nin S&P 500 endeksi için 2022 sonu ve 2023 tahminleri yüzde 7,4 ve yüzde 5,2 getiri potansiyellerine işaret etti.

ABD ekonomisi için de değerlendirmelerde bulunan Credit Suisse, iş gücü piyasasının aşırı güçlü olmaya devam ettiğini ve ücretlerde büyümenin sağlam olmaşyı sürdürdüğünü belirtti ve bu şartlar tersine dönmedikçe ABD ekonomisinde resesyon yaşanmasının muhtemel olmadığını vurguladı.

Credit Suisse, zayıf küresel şartların ABD'nin büyümesi üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını da öngördü.