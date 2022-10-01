Başkan Erdoğan’dan Togg açıklaması: Seri üretime geçiyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün saat 14.00'te yeni yasama yılına özel oturum ile başladı. TBMM'nin seçim öncesi son yasama yılı açılışı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma gerçekleştirdi. Şentop, açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim etti. Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'a katılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye gelerek Genel Kurul'a hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"27. dönem meclisimizin son yasam yılının açılışını yapıyoruz. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirerek bu yasama yılını da en iyi şekilde hayata geçireceğine inanıyorum.
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere her alanı kapsayan eser ve hizmetlerimizin hayatına dokunmadığı , hayat kalitesini yükseltmediği tek bir insanımız dahi yoktur.
Ülkemizi geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek; milletimizin refahını artırmak, hayatını kolaylaştırmak için çalışıp çabalarken küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Üstelik biz küresel krizlerle birlikte ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek zorunda kaldık.
Nitekim Cumhurbaşkanlık ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 2018 Haziran ayından bugüne kadar dünyamız İkinci Dünya Harbi'nden sonraki en ağır sınamalarını yaşamıştır. Türkiye olarak biz bu dönemde küresel sınamalara ilave olarak merkezinde ekonominin yer aldığı bu tuzaklarla da uğraştık.
"BU MODELİN HEM İKTİSAT İLMİNDE YERİ VARDIR HEM DE DÜNYADA ÖRNEKLERİ MEVCUTTUR"
Ülke olarak bekamızı ilgilendiren her başlık önemlidir. Ama insanlarımızın doğrudan günlük hayatlarına dokunan ekonomi meselesi ayrıca ehemmiyetlidir. Bunun için şimdi sizlerle 2018'ten bu yana uyguladığımız salgın ve savaş gibi küresel krizin yakıcı ve yıkıcı etkilerinden korunmak için tahkim ettiğimiz ekonomi programımızın temel mantığı ve ana hatları ile paylaşmak istiyorum.
Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin yaklaşımlarımızı dün İstanbul'da bir grup yabancı iktisatçıyla da enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Orada da ifade ettiğim gibi bizim uyguladığımız ekonomi politikası kesinlike akınıtya kürek çekmek gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor. Tam tersine biz ekonomik araçlar üzerinden ülkemize diz çöktürmek gayesi ile bugüne kadar ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu hep telkin edilmiş iktisat politikalarına da aykırı şekilde maruz kaldığımız sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik.
Daha önemlisi bu modelin hem iktisat ilminde yeri vardır. Hem dünyada örnekleri mevcuttur. Hem de ülkemiz gerçekleriyle ve sahip olduğumuz potansiyel ile en üst düzeyde uyumludur. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, ülkemize eşsiz kazançlar sağlayacak bir yol seçtik.
Ekonomik modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı belki bir müddet daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik.
Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları da değerlendirerek olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Dünyamızın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzeyde istifade ile kendi özgü ekonomi modelimizi inşa ettik.
Evvela maruz kaldığımız saldırıların önünü kesecek tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, kaynakları bulduk. Bununla birlikte kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yeni ekonomi yaklaşımımıza uygun şekilde süratle güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardık.
"BİZİM FARKIMIZ GERÇEĞİ HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK"
Türkiye ekonomi modelinin başarısında geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapı sayesinde sahip olduğumuz üretim ve istihdamın çok büyük katkısı vardır. Gelişmiş ülkelerin zahirde beyan ettikleri politikaların gerisinde istihdamı koruma amaçlı politikalara yönelmelerinin amacı budur. Bizim farkımız bu gerçeği herkesten önce görmemizdir.
"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz.
20 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR
Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini göstermek mümkündür. Bu tablo gençlerimizin asırlık değişimi görebilmelerine imkan sağlayacaktır. 2002 yılında vatandaşlarımıza bir söz verdik. Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükselteceğiz. Bununla yetinmedik; ulaştırma, enerji, tarım, spor, sosyal yardımları ekleyerek ülkemizi 20 yılda asırlık hizmetlere kavuşturduk.
Eğitimde yıllık bütçeyi 10,3 milyar liradan, 304 milyar liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine yükseltirken, 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bir dönem darbe zihniyetinin yerle yeksan ettiği mesleki eğitimi yeniden ayağa kaldırdık, eğitime erişimi sağladık. Maarif Vakfımız ile 49 ülkede eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. 76 üniversite sayısını 208'e çıkardık.
Sağlıkta, son 5 yılda 29 bin yataklı 20 şehir hastanemizi hizmete sunduk. Sayısı 35'e yatak kapasitesi 47 bine çıkacak şehir hastanelerimizle ülkemizi sağlıkta eşsiz yere taşımış olacağız.
Gençlik ve sporda; spor tesisimizi 1575'ten 4138'e, yurt yatak kapasitesini 182 binden 850 bine çıkardık.
Aile ve sosyal hizmetlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 540 milyar lira kaynak aktarıldı. Engelli memur sayısı 66 bini buldu. Yaşlılara destek programıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde bakım, destek hizmetleri veriyoruz.
Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettileri seviyeye çıkarmak, her türlü tehditten korumak için tarihi reformlar yaptık. Aile kurumumuza yönelik kasıtlı saldırıların farkındayız. Aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik adımları, yeni unsurlarla destekleyeceğiz.
Çalışma ve sosyal güvenlikte asgari ücret bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken, toplam istihdam 31 milyona dayandı.
Adalet'te hakim-savcı sayımızı 22 bin 756'ya yükselttik. Mahkeme sayısını yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırdık. 277 adalet hizmet binası inşa ettik.
İçişleri'nde yerel yönetimlerde yaptığımız düzenlemelerle mahalli idari sistemimizi güçlendirdik. Emniyet, sahil güvenlik ve jandarmamız 538 bin personeliyle güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Muhtarlıklarımzıı güçlendirdik. Sigorta ve maaşlarına kadar her alanda destekledik. Düzensiz göçle mücadele için 30 geri gönderme merkezi kurduk. Güvenli bölgelere 526 bin gönüllü geri dönüş oldu.
Milli Savunma'da güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ediyoruz.
Ulaştırmada bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 722 km'ye, otoyol uzunluğumzuu 3 bin 633 km'ye çıkardık. Tünel sayısı 469'a ulaştı. Son 20 yılda ulaştırma eserleri içinde Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nisip, Hasankeyf 2, 1915 Çanakkale Köprüsü var. Tüneller arasında Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz, Marmaray, Konak, Sabuncubeli, Ovit, Salarha var.
3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK
TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. 350 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının inşasına başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız parselizasyon çalışmasını yapıyor. 81 şehrimize, 81 milyon metrekare millet bahçesi için 455 millet bahçesi yapıyoruz.
Tarım ve ormanda çiftçilerimize 183 milyar lira tutarında destek verdik. Cari rakamlarla bu rakam 465 milyar liraya tekabül ediyor. Tarımsal yurtiçi hasılamızı 407 milyar liraya yükselttik.
Makro ekonomide milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi haline geldik. Türk ekonomisi 2002-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 gerçekleşti. Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin içinde yer aldı. 36 milyar dolar olan ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık.
SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ
Sanayi ve teknolojide 142 sanayi, 25 endüstri bölgesi kurulmasını sağladık. Milli uzay programımızı oluşturduk, 2023'te bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi için start verdik.
Yerli milli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretime başlıyoruz. Milli teknoloji hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz.
Savunma sanayinde küresel talepleri karşılayak altyapı kurduk. Her alanda kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Yüzde 80 yerli ve milli. Bu özellikle kendinize yetebilme oranında en önemli sıçrama, güç devşirme olabilir.
İLK NÜKLEER SANTRALİMİZİ DEVREYE ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
Enerjide kurulu gücümüzü 101 bin 518 Mw'a yükselttik. Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfettik. İlk nükleer santralimizi devreye almak için çalışmalara başladık. Sinop'la ilgili mutabakatı sağlarsak ikinci santralimizi kurmuş olacağız. Ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.
Kültürde varlık ve alan sayımızı 9'dan 19'a, yurtdışında getirilen eser sayısını 9 bin 34'e, kazıların sayısını 149'a ulaştırdık.
Turizmde çok büyük hedeflere yöneliyoruz. 40 milyar dolarlık turizm geliri elde etme yolunda ilerliyoruz. Diyanet, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, TRT ve AA gibi kurumlarımız ile gönül köprüsü kurduğumuz dostlarımızla ilişkilerimizi geliştiriyoruz.
Ne kadar özetlersek özeetleyelim eser ve hizmetler saymakla bitmiyor. Bu eser ve hizmet çıtasını önümüzdeki dönemde daha da yükseğe çıkaracağız."