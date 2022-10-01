Başkan Erdoğan’dan Togg açıklaması: Seri üretime geçiyoruz

"27. dönem meclisimizin son yasam yılının açılışını yapıyoruz. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirerek bu yasama yılını da en iyi şekilde hayata geçireceğine inanıyorum.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere her alanı kapsayan eser ve hizmetlerimizin hayatına dokunmadığı , hayat kalitesini yükseltmediği tek bir insanımız dahi yoktur.

Ülkemizi geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek; milletimizin refahını artırmak, hayatını kolaylaştırmak için çalışıp çabalarken küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Üstelik biz küresel krizlerle birlikte ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek zorunda kaldık.

Nitekim Cumhurbaşkanlık ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 2018 Haziran ayından bugüne kadar dünyamız İkinci Dünya Harbi'nden sonraki en ağır sınamalarını yaşamıştır. Türkiye olarak biz bu dönemde küresel sınamalara ilave olarak merkezinde ekonominin yer aldığı bu tuzaklarla da uğraştık.