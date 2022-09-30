Türkiye’nin altın rezervleri güçleniyor! IMF açıkladı: 15 ayın zirvesi

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,99 milyon ons olan rezervler, Ağustos ayı sonunda 23,17 milyon onsa çıktı. Böylece 2021 yılı Mayıs ayındaki 23,22 milyon ons rakamından sonra en yüksek seviye görüldü.
IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 21,15 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 2,02 milyon ons artış yaşanmış oldu.
YILIN EN BÜYÜK ALTIN ALICISI: TCMB
Dünya Altın Konseyi verilerine göre bu yılın en büyük altın alıcısı merkez bankası olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayında da altın alımlarına devam etti.
TCMB ALTIN ALIMLARINA DEVAM EDİYOR
Konseyin merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin tuttuğu verilere göre TCMB Ağustos ayında 9 ton altın daha edindi. Böylelikle TCMB'nin altın alımları yılbaşından bu yana 84 tona yükseldi. Toplam rezervler ise 478 tonla 2020 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Ağustos ayında Özbekistan da rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yılbaşından bu yana edindiği altın miktarı ise 19 ton oldu.
MB'LERİN ALTIN ALIMLARI AĞUSTOS AYINDA 20 TON GERİLEMİŞTİ
Merkez bankalarının geneline bakıldığında ise altın alımlarının Ağustos ayında yavaşladığı izlendi. Konseyin verilerine göre, merkez bankaları Ağustos ayında da altında net alıcı tarafında olsa da bu dönemde alımlar 20 tona geriledi.
Ağustos ayı itibariyla dünyada bu yıl en çok altın edinen merkez bankası TCMB olurken, TCMB'yi Mısır, Irak, Hindistan ve Özbekistan merkez bankaları izledi.
TCMB'nin haftalık verilerine göre Ağustos ayında altın rezervleri 41 milyar doların üzerini görürken, Eylül ayında 40 milyar dolar seviyesinin altına çekildi.