San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz artırımlarının devam edeceğini öngörüyor

Politika yapıcıların geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısı sonrası yayınlanan projeksiyonlarında hesaplanan bu medyan faiz değerleri ile "oldukça rahat" olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmekte olduğuna dair net ve ikna edici kanıt görene kadar sınırlayıcı politikanın devam edeceğini öngörüyorum. Benim aklımda bu politikanın 2023 sonuna kadar devam etmesi var" dedi.

Daly, enflasyonun yukarı gitmeye devam etmesi, gevşeme işaretleri göstermemesi veya iş gücü piyasasında sadece ılımlı bir gevşeme olması halinde faiz artırımlarına devam edilmesinin gerekeceğini de vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı konuşmasında yüksek enflasyonun aşyağı getirilmesi için Fed'in ABD ekonomisini yavaşlatması ve güçlü istihdam piyasasını gevyetmesi gerektiğini, ancak bu adımların bir resesyonu tetiklemesinin gerekmediğini de ifade etti.

Boise Eyalet Üniversitesi'nde konuşan Daly, "Ekonomiyi daha sürdürülebilir bir patikaya doğru yönlendirmek daha yüksek faiz oranlarına ve ekonomik aktivite hızında, iş gücü piyasasında düşüşe ihtiyaç duyuyor. Ancak şu anda şartlar hedefimizi başarmak için ne derin bir resesyonun yaşanacağına ne de böyle bir ihtiyaç olduğuna işaret ediyorlar" dedi.

Daly konuşmasında ayrıca, Fed'in bilançosunu daha hızlı daraltmak için yollar bulması gerektiğini de vurguladı.