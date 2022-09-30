Apara Haberler Japonya Başbakanı talimatı verdi: Yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlanacak
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:57 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:00

Japonya Başbakanı talimatı verdi: Yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlanacak

Japonya Başbakanı talimatı verdi: Yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlanacak

Japonya`da Başbakan Fumio Kishida, enflasyonun etkilerinin hafifletilmesine yardım için hükümet üyelerine Ekim ayı sonuna kadar yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlamaları talimatı verdi.

Japonya Hükümeti Sözcüsü Hirokazu Matsuno'nun verdiği bilgiye göre Başbakan Fumio Kishida, yeni ekonomik teşvik paketi talimatını bu sabah yapılan Kabine toplantısında bildirdi.

"ÜCRET ARTIŞLARINI CESARETLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Matsuno hazırlanacak tedbirlerin fiyat artışları ile başa çıkmayı, ücret artışlarını cesaretlendirmeyi hedefleyeceklerini belirtti.

Alınacak bu tedbirlerin parasal büyüklüğünü netleştirmeyen Matsuno, hükümetin ne kadar harcayacağını belirsiz bırakırken, tedbirlerin hazırlanmasının ardından harcamaların finansmanı için ek bütçeyi hızlı şekilde getireceklerini vurguladı.

Ekonomistler, Kishida hükümetinin yeni teşvik paketinin büyüklüğünün 30 trilyon yeni bulabileceğini tahmin ediyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya Başbakanı talimatı verdi: Yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz