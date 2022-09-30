EBRD Bölgesel Baş ekonomisti Kelly: Türk bankacılığı zorlu koşullara dayanıklı olduğunu gösterdi

TÜRKİYE'NİN BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,5'E YÜKSELTİLDİ

EBRD'nin bu yıl Türkiye ekonomisi için mayıs ayında yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisini 4,5'e yükselttiğini hatırlatan Kelly, "Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki performansı, son tahminimizde öngördüğümüzden daha güçlüydü. Özellikle özel tüketim, yüksek enflasyon oranlarının reel gelirler üzerindeki beklenen etkisi göz önüne alındığında, büyüme beklediğimizden önemli ölçüde daha dirençli oldu" değerlendirmesini yaptı.