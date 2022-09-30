Çin’de imalat aktivitesi büyürken hizmet sektörü küçüldü

Çin'de imalat sektörü aktivitesi hükümetin aldığı tedbirlerin etkisi ile Eylül ayında toparlandı. Ancak bu toparlanma gayrimenkul sektöründeki kriz ve ihracata büyümenin yavaşlaması nedeniyle sınırlı kaldı.

İmalat sektörü PMI, Eylül ayında Ağustos ayındaki 49,4 puandan 50,1 puana çıktı. Beklenti imalat PMI'nın 49,6 puan seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Hizmet sektöründe ise büyüme yüksek nüfuslu kentlerde uygulanan COVID-19 tedbirlerinin tüketim üzerinde yarattığı baskıya bağlı olarak Eylül ayında da yavaşlamaya devam etti. İmalat dışı PMI Eylül ayında Ağustos ayındaki 520,6 puandan 50,6 puana geriledi.

Bileşik PMI da Eylül ayında Ağustos ayındaki 51,7 puandan 50,9 puana düştü.