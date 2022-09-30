Başkan Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürme imkanına sahibiz

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU İSPATLADI"

Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Doğru yolda olduğumuzu ispatladık. Geçen her yılın ve yaşanan her durumun bizi haklı çıkarmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bugüne kadar attığımız her adımda sizlerin görüşlerinden istifade ettiğimizden şüpheniz olmasın. Burada sizlerle sadece Türkiye Ekonomi modelinin mantığını paylaşmak istiyorum.