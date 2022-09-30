Bakan Kurum: 5 bin konutun temelini 25 Ekim’de atacağız

25 Ekim'de 5 bin konutun temelinin atılacağını aktaran Kurum; Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde temel atılacağını kaydetti.

Kurum, "Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız" ifadelerini kullandı.