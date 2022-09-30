Avusturyalılar ilkel ısınmaya geri dönüyor

Helmut Nett de kış için kişisel hazırlığını yaptığını belirterek, "Odun sobası aldık, pencerelerimizi yeniledik. Tabii daha önceden izolasyonumuzu yaptırdık. Odun sobasıyla ısınacağız" diye konuştu.

Nett, geçmiş yıllarda odun sobası kurmak gibi bir düşüncesinin olmadığını, enerji alanında fiyatlar çok yükseleceği için bu yola başvurduklarını belirterek, bu süreçte odun fiyatlarının da arttığını ancak bu durumun bir şekilde üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle doğal gaz ve yenilenebilir enerjiyle ısınanlar için fiyatların çok ciddi anlamda yükseleceğini belirten Nett, savaş sonrasında hayat pahalılığının her geçen gün hissedilir olmaya başladığını dile getirdi.