Avro Bölgesi’nde rekor enflasyon! Çift hane geldi

Fiyat istikrarının ECB'nin önceliği olduğunu belirten Lagarde "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" şeklinde konuştu. Lagarde enerji fiyatlarının Avrupa'da enflasyonu körükleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.