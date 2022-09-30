Avro Bölgesi’nde rekor enflasyon! Çift hane geldi

Avro Bölgesi'nde enflasyon faiz artışlarına rağmen, Eylül'de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) jumbo faiz artış beklentilerini güçlendirdi.
Avro Bölgesi enflasyonunda çift haneye varan tarihi yükseliş, AMB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentisini de güçlendirdi. Eurostat verilerine göre enflasyon eylülde yüzde 9,1'den yüzde 10'a yükselerek rekor tazeledi.
Ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 9,7'ydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,2 arttı, beklenti yüzde 0,9 artıştı. Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı verirken fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü.
Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon yıllık bazda artışını sürdürerek yüzde 4,3'ten yüzde 4,8'e çıkarak tüm zamanların zirvesine yükseldi. Beklenti yüzde 4,7'ydi. ECB'nin gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor.
Banka son 2 toplantıda toplam 125 baz puanlık rekor faiz artışı gerçekleştirmişti. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kazaks önceki günlerde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe çok uzak olduğunu bu nedenle bir sonraki adımın yüksek montanlı olması gerektiğini ve 75 baz puanlık artışı tercih edeceğini belirtmişti.
LAGARDE: FAİZ ARTIŞLARI DEVAM EDECEK
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Lagarde ECB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.
Fiyat istikrarının ECB'nin önceliği olduğunu belirten Lagarde "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" şeklinde konuştu. Lagarde enerji fiyatlarının Avrupa'da enflasyonu körükleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.
Lagarde henüz nötr faiz oranına ulaşılmadığını belirtti.
ECB yüksek enflasyonu dizginlemek için Fed'i takip ederek faiz artışlarını sürdürüyor. Euro Bölgesi'nde Tüketici Güveni rekor düşük seviyede seyrediyor. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazamir bugün yaptığı açıklamada ekonominin 2022'nin ilk yarısında iyi performans gösterdiğini ancak gelecek yılın daha zorlu geçeceğini belirtti.