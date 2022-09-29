Torba dolusu müjde: 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak! Meclis’e geliyor

"3 MİLYON VATANDAŞIMIZI İCRADAN KURTARACAĞIZ"

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.

Söz konusu şirketlerin, bu kapsamdaki alacaklarını "değersiz alacak" yazabilmesi için çeşitli yöntemler olduğuna işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:

"İcra safhasına gitmesi, takipte olması lazım ve 3 yıl bilançosunda, karşılık hesaplarında tutması gerekiyor. Bunu tahsil ederse vergiye tabi, tahsil edemezse üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline getirme imkanı söz konusu ama hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlasın diye kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu doğrudan doğruya değersiz alacak yazdırarak şirketlere bir imkan tanımış oluyor.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Varlık yönetimi şirketleri ile BDDK, TMSF, Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşmayı yaptı. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmını da buradan istisna etmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. Diğer taraftan doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız."