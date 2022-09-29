Küresel piyasalarda İngiltere rüzgarı

İNGİLİZ HAZİNESİ MİNİ BÜTÇE PLANINDAN GERİ ADIM ATMAYACAK

İngiltere hükümeti ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesinin kendilerine zaman kazandırdığı görüşünde. Konuya yakın kaynaklara göre açıklanan mini bütçe planından geri adım atılmayacak. Bunun yerine Hazine Bakanı Kwasi Kwarteng stratejisine netlik kazandırarak piyasaları sakinleştirmeye çalışacak.

Berenberg Bank İngiltere Ekonomisti Kallum Pickering'e göre BoE'nin adımları hükümete kredibilitesini tamir etmek için zaman kazandırdı. BOE iki haftada 65 milyar sterline kadar uzun vadeli tahvil alım adımını açıklamış, bu adım öncesi yüzde 5'e kadar yükselen 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,93'e kadar gerilemişti. Sterlin/Dolar kuru ise Çarşamba günü 1,09'a kadar yükselse de bu sabah dolardaki ralliyle yüzde 0,9 düşüşle 1,0791'e gerilemiş durumda.