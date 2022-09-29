Küresel piyasalar yön arayışında

UKRAYNA RUSYA SAVAŞI PİYASALARDA RİSK İŞTAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Avrupa tarafında, enerji krizine ilişkin gelişmeler, bölge ekonomilerine yönelik artan resesyon kaygıları ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları piyasalara yön veren temel gelişmeler olmaya devam ediyor. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını içeren sekizinci yaptırım paketini teklife sunarken, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarına ilişkin başlatılan soruşturmalar da gündemi meşgul etti.

Öte yandan BoE'nin açıklaması sonrası dolar karşısında tarihi düşük seviyede işlem gören sterlin ve 20 yılın en düşük seviyesinde hareket eden avroda toparlanma isteği öne çıktı. Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İtalya hariç alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Bu sabah itibarıyla sterlin/dolar paritesi 1,0790'dan, avro/dolar paritesi 0,9690'dan işlem görüyor. Avrupa endeks vadeli kontratları şu dakikalarda karışık bir seyir izliyor.