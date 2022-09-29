Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız

"YENİ EKONOMİ MODELİ OLMASA HEM ENFLASYON HEM DURGUNLUK OLURDU"

Nebati, salgın sonrası fırsatların kullanılmak istendiğini, bunun da ortodoks politikalarla başarılamayacağını söyledi. Nebati, dünyanın en büyük sorununun enflasyon olduğunu hatırlattı, Türkiye'nin yeni ekonomi modeline geçmese enflasyonun yanı sıra durgunluk ile de karşılaşacağını

söyledi.



Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye bir şeyler başarıyor ve gerçekleştiriyor. Bugün etraflıca burada konuşulacak ekonomi politikaları ve deneyimler uluslararası ekonomi tartışmalarına fayda sağlayacağına inanıyorum.

Ekonomik ve sosyal politikaların reçete ve kapsamlarının etkilendiği görüşüne buradaki herkes katılacaktır. Gerek ulusal gerek iktisat tarihi incelendiğinde dönemsel ekonomik gelişmeler arasında sıkı korelasyon olduğu görülür.

Farklı dönemlerde farklı iktisadi düşüncelerin hakim olmasında toplumsal dönüşümlerin şartlarının değişmesine neden olması bu değişimin yeni ekonomi setleri etkili olmaktadır. Toplumu ileri götüren itici güç aslında böylesine bir döngüdür. Bilindiği üzere dinamik süreç teknolojik ilerleme ile önceki dönemlere nazaran çok daha hızlı ilerliyor.

Her ülkenin geçmişten tebaruz eden kültürü, kurumsal altyapısı, coğrafi konumu gibi birçok husus birbirine çok bağlı özgün yönleri vardır. 1929 yılında büyük buhranın yıkıcı etkisiyle lezeferciler yani "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinciler" büyük hızla terk edilirken dünyada ekonomik devijim azametle yükseliyordu. Bu dönemde kurulan dünya iktisadi nizami bir yanda Keynesci politikalarla bir yandan da fordist üretimle batı ekonomilerine Altın çağını yaşatmıştır.