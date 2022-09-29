Gaz fiyatına sınır enerji güvenliğinde riske yol açabilir

Komisyon, AB'nin gaz fiyatına gelen bir sınır uygulamasının, eğer küresel gaz fiyatları AB'nin belirlediği sınırı aşan ise gazı Avrupa'ya çekmenin ciddi finansal kalnaklar gerektireceği de vurguladı.

"ÜLKE TEDARİKÇİLERİNDEN ARZ AKSAKLIKLARINI TETİKLEMESİ RİSKİ VAR"

AB Komisyonu ayrıca, "AB'nin doğal gazda toptan satış fiyatına genel bir sınır uygulamasının üçüncü ülke tedarikçilerinden arz aksaklıklarını tetiklemesi riski var" dedi.