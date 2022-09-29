Ekonomi güven endeksi eylül ayında değişmedi

Ekonomik güven endeksi Eylül'de değişmeyerek 94,3 değerinde kaldı.

Bir önceki aya göre Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 oldu.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.