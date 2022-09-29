Apara Haberler Chicago Fed Başkanı Evans'tan çok konuşulacak faiz yorumu
Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:01 Son Güncelleme: 29.9.2022 15:11

Chicago Fed Başkanı Evans'tan çok konuşulacak faiz yorumu

Chicago Fed Başkanı Evans’tan çok konuşulacak faiz yorumu

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, çok yüksek, ısrarcı enflasyonun üstesinden gelmek için Fed`in kısa vadeli borçlanma maliyetini ihtiyaç duyulan seviyeye gelecek yılın ilk çeyreğine kadar taşıması gerektiğini söyledi.

Pek çok Fed üyesi, politika faizi için tepe noktasını yüzde 4,50-4,75 olarak ifade ediyorlar ve bu seviyeye gelecek yılın sonuna kadar ulaşılması gerektiğini belirtiyorlar.

Evans, London School of Economics'de yaptığı konuşmada, "Yüzde 4,50-4,75 olarak ifade edilen tepe noktasında Mart ayında olacağız" dedi.

Fed'in faiz artırımlarına daha erken başlaması gerektiğini söylemenin adil olacağını belirten Evans, "Faiz artırımlarına başlamakta geride kaldık, bu nedenle önden yüklemeli faiz artırımı yapıyoruz" dedi.

Evans, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırım döneminin ortalarında olduğunu da öngördü.

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Chicago Fed Başkanı Evans'tan çok konuşulacak faiz yorumu
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