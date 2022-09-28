Temel metaller, güçlü dolar ve talep endişeleriyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 08.04'te %1,4 düşüşle 7.252,50 dolar tona indi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı %0,5 düşüşle 60.880 yuan/tona (8.428,16 dolar) geriledi.

Dolar, döviz sepeti karşısında son yirmi yılın en yüksek seviyesini yineledi.

Dün Dünya Bankası Çin için ekonomik büyüme görünümünü düşürdü. Çin'in bu yıl için büyüme beklentilerini %5,0'dan %2,8'e düşürdü.

Analistlere göre bunun yanında Merkez bankalarının daha agresif faiz artırımı endişeleri yatırımcıları tedirgin etti.

LME'de alüminyum %1,1 düşüşle 2.091 dolar/tondan, çinko %0,9 düşüşle 2.834,50 dolar/tondan ve kalay %1 düşüşle 20,470 dolar/tondan işlem gördü.