Apara Haberler Temel metaller, güçlü dolar ve talep endişeleriyle geriledi
Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:31

Temel metaller, güçlü dolar ve talep endişeleriyle geriledi

Temel metaller, güçlü dolar ve talep endişeleriyle geriledi

Temel metallerin çoğunun fiyatı, doların yirmi yılın zirvesine çıkması ve küresel durgunluğun talebi azaltacağına dair endişelerin yoğunlaşmasıyla düşüş yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 08.04'te %1,4 düşüşle 7.252,50 dolar tona indi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı %0,5 düşüşle 60.880 yuan/tona (8.428,16 dolar) geriledi.

Dolar, döviz sepeti karşısında son yirmi yılın en yüksek seviyesini yineledi.

Dün Dünya Bankası Çin için ekonomik büyüme görünümünü düşürdü. Çin'in bu yıl için büyüme beklentilerini %5,0'dan %2,8'e düşürdü.

Analistlere göre bunun yanında Merkez bankalarının daha agresif faiz artırımı endişeleri yatırımcıları tedirgin etti.

LME'de alüminyum %1,1 düşüşle 2.091 dolar/tondan, çinko %0,9 düşüşle 2.834,50 dolar/tondan ve kalay %1 düşüşle 20,470 dolar/tondan işlem gördü.

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Temel metaller, güçlü dolar ve talep endişeleriyle geriledi
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