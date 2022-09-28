Apara Haberler Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa enerjisine yapılan sabotaj kabul edilemez
Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:24

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa enerjisine yapılan sabotaj kabul edilemez

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa enerjisine yapılan sabotaj kabul edilemez

Danimarka ve İsveç’ten gelen Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğu yönündeki açıklamaların ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden “Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, "Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez" dedi.

"AVRUPA ENERJİ ALTYAPISININ KASITLI OLARAK KESİNTİYE UĞRAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, "Şimdi araştırma yapmak, olaylar ve neden hakkında tam netlik elde etmek için çok önemli. Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü müdahaleye yol açacaktır" dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç, tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa enerjisine yapılan sabotaj kabul edilemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz