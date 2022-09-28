Apara Haberler ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: GBP'deki değer kaybını takip ediyoruz
Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:16

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: GBP'deki değer kaybını takip ediyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: GBP’deki değer kaybını takip ediyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, finansal piyasaların iyi çalıştığına dikkat çekerek İngiliz hükümetinin açıkladığı mali paketin ardından GBP'deki değer düşünü takip edildiğini aktardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Financial Times'a yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin açıkladığı mali program sonrasında GBP'nin ABD doları karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesinin yol açtığı gelişmeleri izlemekte olduklarını bildirdi.

FT'ye açıklamasında, son günlerdeki finansal kargaşanın küresel ekonomiyi yayılmadığını savunan Yellen, "Finansal piyasalar hala iyi çalışıyor. Piyasalarda likidite problemleri geliştiğini görmedik" dedi.

Yellen, hem ABD hem de İngiltere'nin ciddi enflasyon problemleri olduğunu ve merkez bankalarının enflasyonu aşağı getirmeye odaklandıklarını vurguladı.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: GBP'deki değer kaybını takip ediyoruz
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