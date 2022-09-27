SNB Yönetim Kurulu üyesi Maechler: Enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız

"ENFLASYONUN KEMİKLEŞMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Fiyat artışlarının şu ana kadar etkilenmemiş mal ve hizmetlere yayılmakta olduklarına dair daha fazla işaret gelmekte olduğunu da belirten Maechler, "Enflasyonun kemikleşmediğinden emin olmak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.