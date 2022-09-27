SNB Yönetim Kurulu üyesi Maechler: Enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Yönetim Kurulu üyesi Andrea Maechler, geçtiğimiz hafta yaptıkları faiz artırımının Banka'nın fiyat artışları ile mücadelede kararlılığını işaret etmeyi amaçladığını vurguladı.
"GEÇTİĞİMİZ HAFTA PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRDIK VE FAİZLERİ ARTIRDIK"
SRF televizyonuna konuşan Maechler, "Zaman içinde enflasyonu aşağı getirmek için her şeyi yapacağımız konusunda açık bir sinyal göndermek üzere geçtiğimiz hafta para politikasını sıkılaştırdık ve faizleri artırdık" dedi.
"ENFLASYONUN KEMİKLEŞMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"
Fiyat artışlarının şu ana kadar etkilenmemiş mal ve hizmetlere yayılmakta olduklarına dair daha fazla işaret gelmekte olduğunu da belirten Maechler, "Enflasyonun kemikleşmediğinden emin olmak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.