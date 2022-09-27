Apara Haberler ECB Yönetim Konseyi üyesi Nagel: ECB, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski ile karşı karşıya
Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:42

ECB Yönetim Konseyi üyesi Nagel: ECB, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski ile karşı karşıya

ECB Yönetim Konseyi üyesi Nagel: ECB, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski ile karşı karşıya

Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, Enflasyon oranını orta vadede yüzde 2 hedefine getirmek için daha fazla kararlı adım gerekli ifadelerini kullandı.

Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, enflasyonun yüzde 2'nin üzerindeki seviyelere saplanıp kalması riskinin yüksek olduğunu savunarak ECB'nin faizleri artırmaya kararlı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski yüksek" diye konuşan Nagel, "Enflasyon oranını orta vadede yüzde 2 hedefine getirmek için daha fazla kararlı adım gerekli" dedi.

Nagel, uzun vadeli enflasyon bekleyişleri kontrolden çıktığında işletmeler ve şirketlerin ECB'nin enflasyonu kontrol altına alma arzusuna güvenlerini kaybettiklerini ve bunun daha hızlı fiyat büyümesini getirdiğini de belirtti.

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ECB Yönetim Konseyi üyesi Nagel: ECB, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski ile karşı karşıya
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