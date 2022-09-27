Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubuna yeni konut kampanyası

Son dakika haberleri...Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu için de yeni konut kampanyası yapılacak. Bakan Kurum, Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA HABERİ | TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SONRASI ORTA GELİRLİYE YENİ KAMPANYA GELİYOR
Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video
"YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN KREDİ VE FAİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.
Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.
"KAMU BANKALARI BAŞROLDE OLACAK"
2020 yılındaki kampanyada kamu bankaları düşük faizli kredi ile destek vermişti. Yine benzer bir düşük faizli konut kampanyasının gelmesi bekleniyor.
"KONUT FİYATLARI GERİ GELİYOR"
Konut piyasasında fiyatların geri geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz. Konut fiyatlarının yükselmesi durdu. İnşaatı devam edenler mecburen konutlarını satmak zorundalar" dedi.
TOKİ Sosyal Konut Projesi ile piyasanın regüle edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, projeye yaklaşık 5 milyon başvuru yapıldığını belirtti.