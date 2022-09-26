İngiltere’de konut fiyatlarında rekor artış

Eylül ayında satıcıların talep ettikleri konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Ağustos ayında istenen fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselmişti.

Rightmove verilerine göre Eylül ayında ortalama konut fiyatı 367 bin 760 GBP oldu.

İngiltere'de konut fiyatları COVID-19 salgınının başladığı 2020 Mart ayından bu yana yüzde 20'den fazla arttı.

Rightmove'dan Tim Bannister yaptığı değerlendirmede, Maliye Bakanı Kwarten'in Cuma günü yaptığı açıklamada konut alıcıları için damga vergisinin kaldırılacağını ifade etmesinin konut piyasasında talebi canlandırmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.